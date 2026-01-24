Gen 24

Vertice intergovernativo tra Italia e Germania (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi al Vertice intergovernativo tra Italia e Germania, a Roma in Villa Doria Pamphilj. Al termine dei colloqui con il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, si è tenuta la cerimonia di firma di accordi seguita dalle dichiarazioni congiunte alla stampa.

 

    • Clerici Nicola il 24 Gennaio 2026 alle 11:36
    Grazie presidente

    • mysticalheart591b2a821f il 24 Gennaio 2026 alle 11:44
    Cara Giorgia, il tratto distintivo di una persona è restare se stessi ovunque si va e qualsiasi cosa si fa. Il mio pensiero rimane immutato fermo nei miei propositi di fronte a te e al mio Paese.
    Ti saluto.

