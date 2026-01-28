Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in Sicilia per sorvolare in elicottero i territori più colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il territorio, in particolare per il passaggio del ciclone Harry.
A Niscemi, il Presidente Meloni ha incontrato il Sindaco Massimiliano Conti ed ha partecipato, presso la sede del Comune, ad una riunione alla quale hanno partecipato il Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ed i tecnici della Protezione Civile.
A seguire, il Presidente Meloni ha presieduto, presso la sede della Capitaneria di Porto di Catania, un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri: il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano; il Sindaco di Catania, Enrico Trantino; il Sindaco di Messina Federico Basile; il Sindaco di Siracusa, Francesco Italia; oltre che i Prefetti di Catania, Messina e Siracusa.
Gen 28
Maltempo, sopralluogo del Presidente Giorgia Meloni in Sicilia (Foto e Video)
Ciao! Ho seguito con particolare attenzione la vicenda. Un lavoro tempestivo eseguito con precisione e brillantezza, consapevoli dello sforzo necessario. È bello per me, anzi bellissimo vederti al tavolo con i vertici e gli amministratori locali, mentre affrontate con lucidità l’ordine del giorno per dare le risposte necessarie.
Perciò ti faccio tanti complimenti per quello che fai e ti ringrazio per queste immagini e questi video che raccontano chi sei e tutto questo. Ti voglio bene!
Lorenzo
Un piccolo distinguo: Malgoverno, altro che Maltempo!!! Come hanno fatto a dormire in quelle case?