Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino (Foto e Video)

Questa mattina sono stata all’ospedale Le Molinette di Torino per portare, a nome dell’Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri e, attraverso loro, a tutti i militari e gli appartenenti alle Forze dell’ordine coinvolti.
Alessandro ha 29 anni, Lorenzo ne ha 28. Contro di loro martelli, molotov, bombe carta ripiene di chiodi, pietre lanciate con le catapulte, oggetti contundenti di ogni genere e jammer per impedire alla polizia di comunicare. “Erano lì per farci fuori”, ha detto un agente.
Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi.
Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio.
Mi aspetto che la magistratura valuti questi episodi per quello che sono, senza esitazioni, applicando le norme che già ci sono e consentono di rispondere in modo fermo, perché non si ripeta che alla denuncia dei responsabili non segua nulla, come purtroppo è accaduto troppe volte.
Se i poliziotti avessero reagito agli aggressori sarebbero già iscritti nel registro degli indagati, e probabilmente ci sarebbe qualche misura cautelare a loro carico. Ma se non riusciamo a difendere chi ci difende, non esiste lo Stato di diritto.
Per quanto riguarda il Governo, ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione.
Giorgia, io scrivo direttamente a te con l’intenzione che tu legga quanto scrivo, perchè lo ritengo molto importante per tutti. Dirò quello che penso, nel tuo interesse e nell’interesse dell’Italia.
Mi dispiace moltissimo per questi agenti e per quello che hanno subito. Non penso che siano preparati per situazioni di questo tipo. Questa non è stata una manifestazione ma un’attacco premeditato e ben organizzato. La manifestazione è stata di copertura, l’obiettivo era questo. Manifestanti semplici non hanno intenzioni, non compiono azioni, non hanno tattiche e non usano mezzi come questi. Non si sono solo sfogati, ma hanno dato un messaggio.
Mi chiedo se gli aggressori fossero stati di più che cosa sarebbe successo.
Mi chiedo se invece di organizzare una cosa di questo tipo in una città la fanno in più di una città, due, tre o quattro o di più.
Ti chiedo se siete preparati a situazioni come questa, se i controlli al confine sono stati catenti, se la manifestazione andasse vietata e se comunque, cara Giorgia, c’era da aspettarselo.
Ti chiedo se l’Italia è sicura e se hai la volontà di fare un cambio di passo. Adesso non è uno smacco, ma un punto su cui lavorare.
Solidarietà piena agli agenti feriti, a tutti gli operatori della Polizia di Stato e delle Forze dell’Ordine.
Sono contento che tu sia andata, perchè c’è bisogno della tua presenza.
Sono contento di averti vista e ti chiedo più collaborazione.
La polizia meno temuta al mondo è quella italiana, ci sarà un motivo? Sarà opportuno rivalutare chi ci garantisce la sicurezza.
Egr .Massimo dovresti girarti la domanda è la polizia che teme delinquenti e criminali (le vittime) .Se qualche poliziotto o carabiniere sente il dovere di fare veramente il proprio lavoro viene poi mandato davanti al tribunale dell’inquisizione.
Quando parla l’Amor di Patria succede che una presidente e un agente si riconoscono fratelli.
Pura propaganda…decreti sicurezza all’acqua di rose che non servono a niente.In Itaglia tutti sanno che si puo’ delinquere a piacimento senza essere puniti.Facciamo ridere il mondo.Egr.Sign.ra Meloni ma ogni tanto ,visto che è di domenica,si guardi Fuori Dal Coro altrettanto tutti coloro che la lusingano a spada tratta.Lei è al governo ed ha la possibilità di cambiare le leggi sulla sicurezza ma soprattutto dare poteri forti alle forze dell’ordine senza che abbiano il timore di essere mandati davanti al tribunale dell’inquisizione.Chissà che fine faranno quelli che hanno sparato al cinese ,magari la famiglia chiederà come al solito un lauto risarcimento.Mandi i soldati dei corpi speciali comsubin,moschin,Folgore nelle strade con poteri speciali e faccia rastrellare i quartieri dove anche la polizia ha paura di entrare.
Intanto l’islamizzazione continua e ci vogliono proibire la carne di maiale e non parliamo delle spose bambine che con vari escamotage arrivano tranquillamente in Itaglia.
Non aggiungo altro.
Condivido al 100% però è il momento di rendere offensivi in caso di attacco le forze dell’ordine! basta processi al poliziotto!!!
Inaudito non si può descrivere a parole lo sdegno che provo. Da quando mondo è mondo se attaccati ci si difende. Non esiste altra giustizia.
Il sig. Mattarella non si è fatto vedere ,mi dispiace avrebbe dato un forte segno di coesione degli organi dello stato.
Ma evidentemente.prrferisce non disturbare i di uoi compagni .
Sempre presente il nostro Presidente. Ora ci vuole pugno duro con questi estremisti sinistrati. Forza GIORGIA, W la nostra ITALIA e W la POLIZIA.