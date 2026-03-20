Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Bruxelles al Consiglio europeo. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Bruxelles al Consiglio europeo. Prima dell’inizio dei lavori il Presidente Meloni ha tenuto un incontro con il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il Primo Ministro belga Bart De Wever, per uno scambio di vedute in vista della discussione sulla competitività europea. A seguire, insieme ai primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Rob Jetten, ha ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare alla gestione del fenomeno migratorio e, in particolare, al rafforzamento del quadro legale in materia di rimpatri.

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