Visita di Giorgia Meloni nella Repubblica Democratica Popolare di Algeria. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato la Repubblica Democratica Popolare di Algeria.

Al suo arrivo, Il Presidente ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Sifi Ghrieb. In seguito, ha reso omaggio al Monumento dei Martiri, partecipando alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori.

Presso il Palazzo Presidenziale “El Mouradia”, l’incontro bilaterale con il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e, a seguire, le dichiarazioni congiunte alla stampa.

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