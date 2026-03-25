Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato la Repubblica Democratica Popolare di Algeria.
Al suo arrivo, Il Presidente ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Sifi Ghrieb. In seguito, ha reso omaggio al Monumento dei Martiri, partecipando alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori.
Presso il Palazzo Presidenziale “El Mouradia”, l’incontro bilaterale con il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e, a seguire, le dichiarazioni congiunte alla stampa.
Mar 25
Visita di Giorgia Meloni nella Repubblica Democratica Popolare di Algeria. (Foto e Video)
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato la Repubblica Democratica Popolare di Algeria.
ottimo lavoro Presidente
Giorgia per sempre. (Bruno Bucciarelli ex M.S.I. Della Sez. Istria e Dalmazia / Colle Oppio).
era nata in Sicilia in 1955. I miei genitori hanno lasciato I’italia per l’estate unite. Non parlo bene e non scrive bene.
I enjoy receiving the updates because I admire your hard work snd dedication to Italian citizens and the Italian homeland. Italy, Hungary, and Poland are beacons of light in Europe.
Stay strong and God Bless you.
Giorgia tu sei la nostra vita, senza di te l’Italia va allo sfacelo, tu sei l’unica nostra speranza. Non vogliamo cadere in mano hai lupi di sinistra, sii forte e non cedere a nessuno, con ammirazione vincenzo
GRAZIE PER IL TUO COSTANTE IMPEGNO.
Buongiorno il mio modesto commento: visto che sta eliminando per modo i dire alcuni intoccabili dovrebbe condannare apertamente Netanyau acquisterebbe per credibilità la prossima nomina ma meno arroganza e aiutare gli italiani
Aggiungi a quel bel tomo del Gennarino Santachè Delmastro e Bartolazzi e abbiamo fatto poker.
Brava Giorgia , forza Giorgia !!!!!