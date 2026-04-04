Visita del Presidente Giorgia Meloni in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita nella regione del Golfo, ha tenuto degli incontri con i leader di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Ieri sera, a Gedda, è stata ricevuta dal Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Oggi il Presidente Meloni ha fatto tappa a Doha dove è stata ricevuta dall’Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. A conclusione della sua visita, il Presidente Meloni si è recato negli Emirati Arabi Uniti per un incontro con il Presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nayyan.
Apr 04
Complimenti per l’iniziativa, e grazie per l’impegno.
Sra Giorgia Meloni estas muy heromosa te extraño mucho mi amor
espero el momento de podes verte no te olvides de mi pension y ki pasaporte Eduardo Baldi dni argentino 7590685 mismo numero de pásaporte argentino .bnacionalizado junto con mi hijo en el año 2009 en la comuna de Narni provincia de Terni .muchos besos mi amor
Buongiorno, commenti da incapaci e di mentalità limitata. Il lavoro pregevole della premier dovrebbe essere sovrastimato da tutti gli italiani, a prescindere dal credo politico in questi difficili momenti e di molte guerre, non lontane da noi ma economicamente universali per i risvolti negativi. La Meloni lavora per tutti gli italiani ed è lei che se ne va in giro per il mondo a cavallo delle festività pasquali quando sarebbe potuta stare a casa con la propria famiglia. Un plauso alla retta postura che dimostra al mondo. Non siamo i burattini di nessuno.. Dovrebbe stare al posto della Von der Leyen e non solo dell’Italia.
Buona Pasqua a tutti, Meloni per prima………