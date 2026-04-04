Visita del Presidente Giorgia Meloni in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita nella regione del Golfo, ha tenuto degli incontri con i leader di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Ieri sera, a Gedda, è stata ricevuta dal Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Oggi il Presidente Meloni ha fatto tappa a Doha dove è stata ricevuta dall’Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. A conclusione della sua visita, il Presidente Meloni si è recato negli Emirati Arabi Uniti per un incontro con il Presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nayyan.

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