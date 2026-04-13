174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Presidente Giorgia Meloni incontra una delegazione (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ha ricevuto a Palazzo Chigi una delegazione composta dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dal Capo della Polizia, Vittorio Pisani, dal Vice capo vicario Carmine Belfiore, dal capo segreteria del Dipartimento di Pubblica sicurezza Diego Parente, dal Questore di Roma Roberto Massucci.
Il Presidente Meloni ha salutato gli agenti presenti e donato loro una medaglia; i rappresentanti della Polizia di Stato hanno donato al Presidente uno zainetto del Gruppo sportivo Fiamme Oro e un cappellino.
Il Presidente Meloni ha poi consegnato un cofanetto contenente l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi, alla vedova e ai figli del Vice Sovrintendente Aniello Scarpati, Medaglia d’oro al merito civile alla memoria, assistente capo coordinatore presso il commissariato di Torre del Greco, rimasto ucciso il 1° novembre 2025 durante un servizio di controllo del territorio. Presente, tra gli altri, l’Agente scelto Ciro Cozzolino, Medaglia d’oro al merito civile, rimasto gravemente ferito nell’incidente in cui ha perso la vita il Vice Sovrintendente Scarpati.
Estas muy Hermosa Giorgia Meloni , gracias por tu envio mi amor
espero oider verte cuando tengas tiempo , le propuse hacer lo mismo que te propuse a ti para Italia de comprar por medio de licitaciones y destinar al ahorro de recursos a areas que mas lo necesiten te sugiero que las carreras de Educacion Universitarias de Enfermerias y Paramedicos en Italia sean becados es una Inversion en el ,mediano y largo plazo. junto con saleas de emergencias que esten lejos de hospitales . lo hare en Colombia .Mi querida Giorgia me gustaria hjacerlo en Italia la tierra de mi sangre paterna.
te mando muchos besos y abrazos amor mio. Eduardo Baldi
Che brava! E una bella persona e lo dimostra. Peccato che i social siano molto potenti nel manipolare l’opinione di adulti e si giovani al punto tale che non ascoltano niente di cio che dice. Appena compare cambiano canale e si convincono fermamente di fatti che sono falsi e basterebbe un po’ di curiosità e leggere in google la realtà dei fatti. I social sono un pericolo per la democrazia.