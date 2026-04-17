Incontro di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi con il Primo Ministro della Repubblica d’Albania. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama.

A cinque mesi dal Vertice Intergovernativo di Roma, il colloquio ha permesso di fare il punto sul rafforzamento del partenariato tra le due Nazioni nei settori di interesse comune, con un focus particolare su connettività, industria della difesa e collaborazione in materia migratoria.

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