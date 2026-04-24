Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell’Unione europea a Cipro. Punto stampa di Giorgia Meloni. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Nicosia alla seconda giornata della Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell’Unione europea. Questa mattina, a margine dei lavori, il Presidente ha tenuto un punto stampa.
Ieri, al suo arrivo presso la località di Agia Napa, prima di prendere parte alla cena di lavoro il Presidente Meloni ha rilasciato dichiarazioni alla stampa e, in serata, ha avuto un incontro con i Leader di Cipro, Grecia e Malta sui temi migratori in relazione alla crisi in Medio Oriente.
Bene, bravi. È sempre utile che vi incontriate, anche a livello informale.
Le foto raccontano un protagonismo europeo, che mostra a tutti che non è proprio il tempo di archiviare l’Europa.
Io non penso che in queste immagini ci siano i migliori a rappresentare gli Europei, forse qualcuno lo è ma molti non dovrebbero stare dove stanno, perché per governare bisogna essere in grado di assumersi responsabilità che nessuno dei presenti, nonostante qualche sforzo apprezzabile, sembra avere la consapevolezza e la capacità di assumersi.
Nessuno qui conosce e può parlare ad alto livello di letteratura, filosofia, storia e storia della scienza, per questo a tentativi mediocri corrispondono risultati mediocri. Signore e Signori Capi di Stato e di Governo dell’Europa, cara Presidente Giorgia, non è solo la democrazia ad essere in crisi, è la civiltà. Se non intervenite per coinvolgere i migliori nelle vostre società, chi vi garantisce che non andrà peggio?
Io lascerei da parte i violenti e gli usurpatori e ricomincerei dal modello culturale e politico che ha portato l’Europa al massimo della civiltà, basato su un approccio logico e tradizionale.
Dal voler essere chi non si è non può uscire qualcosa di buono.
Questo vale anche per te Giorgia. Ciao!
estas muy hermosa teextraño ,mucho mi amor Giorgia Meloni
EDUARDO BALDI