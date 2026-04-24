Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell’Unione europea a Cipro. Punto stampa di Giorgia Meloni. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Nicosia alla seconda giornata della Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell’Unione europea. Questa mattina, a margine dei lavori, il Presidente ha tenuto un punto stampa.

Ieri, al suo arrivo presso la località di Agia Napa, prima di prendere parte alla cena di lavoro il Presidente Meloni ha rilasciato dichiarazioni alla stampa e, in serata, ha avuto un incontro con i Leader di Cipro, Grecia e Malta sui temi migratori in relazione alla crisi in Medio Oriente.

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