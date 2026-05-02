Visita del Presidente Giorgia Meloni al ristorante PizzAut di Monza (Foto e Video)

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In una società schizoide come quella italiana nella quale assistiamo ogni giorno e da decenni al tentativo subdolo e violento dell’affermazione della legge del più forte, secondo la quale ognuno può fare qualsiasi cosa e scemenza voglia, devo dire che questa visita va nella direzione opposta, mostrando che è possibile affrontare la vita con la luce della razionalità e con i valori, inoltre indicandoci come la precarietà di ciascuno sia il risultato dei falsi modelli di pensiero e dell’agire instillati per decenni tra la popolazione al solo scopo di indebolirla e di eliminare la Nazione.
L’iniziativa della Presidente del Consiglio contrasta gli schemi di chi vuole gli Italiani distratti, deboli e rinunciatari, per proporre un blocco sociale capace di reagire alla tempesta di irrazionalità e di immoralità che ci voleva far scomparire nell’indifferenza più totale.
Si abbia il coraggio di essere forti, saggi e buoni. Grazie Giorgia, cara Giorgia.
Forza Giorgia !
Estsa hermosa Giogia , espro verte antes de que temine el año mi amor . un pregnta en instagram tu estas en varias fotos .yo no creo que eres tu , pues tu te cuidas mucho tu imagen que es publica . para mi usan fotos tuyas o usan Inteligencia artificial y usan tu figura conmigo pjues saben qu me gusta . lo maneja meta que es dueña de facebook , instagram el dueño es mark zukerger -te dejo muchos besos y un fuerte abrazo .revisa instrgram, te amo giorgia
Giorgia, sei la Persona (politica) che in Italia mancava ! Ti apprezziamo in ogni tua fase di governo ! Perché lavori per il bene dell’Italia,e non per il tuo ( GL’ITALIANI non erano abituati a questo tipo di politica) chi ne parla male, lo fa per invidia e cattiveria politica ! TU VAI OLTRE ❤️