Il Presidente Giorgia Meloni ha partecipato al Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli (Foto e Video)

In occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso il monumento in memoria delle vittime del terremoto nel cimitero comunale di Gemona del Friuli. Successivamente, ha tenuto un intervento al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, riunito in seduta straordinaria presso il Cinema Teatro Sociale e, infine, ha visitato la mostra “Friuli 1976. Una gran voglia di vivere nel segno del Messaggero Veneto”.
Mag 07
Dear Melodi, I wholeheartedly congratulate you.
Sono troppo giovane per ricordare il terremoto del Friuli, nè ho avuto contatti con interessati locali, ma non sono tanto indifferente da non capire quanto fatti come questi possano instillarsi nelle storie personali e di tanti.
A me dei discorsi della Meloni non me ne frega niente, ma, detto sinceremente, mi rallegra vedere come le nuove generazioni possano avere fiducia nelle istituzioni vacillanti di questo Paese e nei loro rappresentanti, anche se mal riposta, perché la speranza è sempre nel nuovo e loro lo sanno.
È importante tenere a mente che quando si muovono la Meloni, l’altro o Fradiga non si muovono dei singoli, ma è coinvolta la Nazione e che i ruoli e il rispetto che si deve portare ad essi e a chi li ricopre devono prevalere anche se quei ruoli stessi sono mal rappresentati, spesso causa di problemi e più espressione di interessi personali che comunitari.
Si vede benissimo che non c’è slancio o interesse per il bene comune.
Grazie comunque della visita.
Buona giornata.
Brava Giorgia !