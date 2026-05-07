Il Presidente Giorgia Meloni ha partecipato al Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli (Foto e Video)

In occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso il monumento in memoria delle vittime del terremoto nel cimitero comunale di Gemona del Friuli. Successivamente, ha tenuto un intervento al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, riunito in seduta straordinaria presso il Cinema Teatro Sociale e, infine, ha visitato la mostra “Friuli 1976. Una gran voglia di vivere nel segno del Messaggero Veneto”.

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