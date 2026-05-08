Incontro del Presidente Giorgia Meloni con il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. Si è discusso delle modalità attraverso le quali rafforzare ulteriormente la già solida cooperazione bilaterale, con particolare riferimento alle relazioni economiche e agli investimenti nel settore dell’energia. I due Leader hanno poi riaffermato il comune impegno nella gestione dei fenomeni migratori passando in rassegna anche le principali attività di collaborazione in corso con partner internazionali quali Turchia e Qatar. Infine, il Presidente del Consiglio ha reiterato il pieno sostegno italiano a un processo politico, a guida libica e facilitato dalle Nazioni Unite.

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