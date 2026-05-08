Incontro del Presidente Giorgia Meloni con il Primo Ministro eletto dell’Ungheria. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro eletto dell’Ungheria, Péter Magyar, per un primo scambio di vedute.

Il colloquio ha confermato la solidità delle relazioni tra Italia e Ungheria. Ciò con riferimento sia ai principali dossier bilaterali, a partire dalla cooperazione nel settore della difesa, sia alle tematiche prioritarie dell’agenda dell’Unione Europea, a partire dal rafforzamento della competitività europea e della gestione del fenomeno migratorio.

I due Leader hanno anche discusso degli attuali teatri di crisi a livello internazionale, concordando di mantenersi in stretto contatto.

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