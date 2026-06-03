Festa della Repubblica, il Presidente Giorgia Meloni all’Altare della Patria. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa della Repubblica, ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. in seguito ha assistito alla tradizionale Rivista militare ai Fori imperiali.
Giu 03
Mentre le più alte cariche dello Stato Italiano erano impegnate a festeggiare il 2 Giugno, l’opposizione era assente ….. forse perché impegnata a redigere il ‘glorioso’ programma elettorale con cui -fra oltre 1 anno- sogna di andare a governare. Qualcuno dica loro che l’eccesso di droga …. “nuoce gravemente alla salute”. Amen.
Giorgia ieri, Giorgia oggi, Giorgia domani.
Giorgia sei l’orgoglio dell’Italia migliore ! Quella che ogni giorno lavora a testa bassa per per farci tutti progredire senza lasciare nessun indietro! Un abbraccio fortissimo! Silvio
Brava Giorgia !
Un mattoncino dopo l’altro, Giorgia sta ricostruendo la CASA ITALIA distrutta nei decenni addietro dai caterpillar rossi simil-comunisti. Eppure i sinistri del XXI secolo cercano di inventare ogni giorno qualcosa di nuovo per contrastarla, disconoscendone i traguardi positivi e screditando Lei ed il Governo tutto, buttando in caciara ogni obbiettivo che questo Paese faticosamente raggiunge. Pur di darle contro, I soviet nostrani -denigratori per principio- sono pronti anche a negare perfino che l’acqua sia bagnata: sempre più falsi, mendaci, spregevoli. GIORGIA, continua sulla Tua strada per altri decenni. Grazie da tutti gli Italiani normali ed onesti.