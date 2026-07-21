Lug 21

Incontro del Presidente Giorgia Meloni con il Primo Ministro del Portogallo. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Portogallo, Luís Montenegro. Al termine dell’incontro i due leader hanno rilasciato le dichiarazioni congiunte alla stampa. 

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4 commenti

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    • PAOLO BRAGGIO il 21 Luglio 2026 alle 14:17
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    Noi due, per caso.

    • Ferdinando Masala il 21 Luglio 2026 alle 16:59
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    ottimo lavoro ma a parte la politica estera devi fermare la percentuale delle accise su i carburanti perchè oltre a aumentare i costi della vita perderai tantissimi voti politici non puoi portare all’esasperazione chi ti ha votato , stai incamminando al suicidio politico e farai la fine della lega

    • exactly17d144b656 il 22 Luglio 2026 alle 13:17
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    Non c’è dubbio che sia un Ottimo lavoro, e voglio ribadirlo a chi utilizza ogni occasione per screditare il lavoro di Giorgia Meloni. Il compiacimento “peloso” , non sostituisce la mancanza di argomentazioni, che invece è richiesta per il caso in questione. Quando si scrive un commento, il mio consiglio è che sia intelligente e attinente all’ argomento, altrimenti si dimostra soltanto la propria Subdola Faziosità e Ignoranza, e il commentatore non si offenda se per questo, sarà ignorato. E per venire all’ incontro avuto tra la Presidente Giorgia Meloni e il Primo Ministro Portoghese, questo è solo l’ultimo degli incontri internazionali avuti dalla nostra Presidente, che rafforzano la cooperazione con altri Paesi, e in questo caso, ha consentito di fare un accordo per la fornitura di tre fregate costruite da Fincantieri.

    • Raffaele De Palatis il 22 Luglio 2026 alle 13:54
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    Brava Giorgia !

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