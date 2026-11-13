Il Presidente Giorgia Meloni al Vertice della Comunità Politica Europea. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato al nono Vertice della Comunità Politica Europea (CPE), ospitato dall’Irlanda a Dublino.

Al suo arrivo, il Presidente Meloni ha tenuto un punto stampa. A margine dei lavori del Vertice, l’incontro con il Primo Ministro del Regno Unito, Andy Burnham e, in seguito, la partecipazione alla riunione sull’Ucraina del “Formato di Berlino” e l’incontro con il Presidente ucraino Zelensky.

Successivamente, il Presidente Meloni ha presieduto, insieme al Presidente della Repubblica francese Macron, la riunione dei leader della Coalizione europea contro le droghe (ECAD), promossa congiuntamente da Italia e Francia.

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