Il Presidente Giorgia Meloni al Vertice della Comunità Politica Europea. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato al nono Vertice della Comunità Politica Europea (CPE), ospitato dall’Irlanda a Dublino.
Al suo arrivo, il Presidente Meloni ha tenuto un punto stampa. A margine dei lavori del Vertice, l’incontro con il Primo Ministro del Regno Unito, Andy Burnham e, in seguito, la partecipazione alla riunione sull’Ucraina del “Formato di Berlino” e l’incontro con il Presidente ucraino Zelensky.
Successivamente, il Presidente Meloni ha presieduto, insieme al Presidente della Repubblica francese Macron, la riunione dei leader della Coalizione europea contro le droghe (ECAD), promossa congiuntamente da Italia e Francia.
Brava Giorgia !
IO SPOSEREI GIORGIA HO 77 ANNI.
MA LE VORREI SUGGERIRE DI PUNTARE MOLTO DI PIU’ SULL’ORDINE INTERNO ITALIANO
FREGANDOSENE DEI COMMENTI DEI SOLITI BABBALEI DELLA SINISTRA E DI LANDINI
E’ INDISPENSABILE ESPELLERE NON A PAROLE MA REALMENTE TUTTI I DELIQUENTI DI ALTRI PAESI COMPRESI SOPRATUTTO GLI ISLAMICI
IN NON VADO IN CHIESA MA LA MIA EREDITA’ E’ CRISTIANA.
SONO VISSUTO IN UNA SOCIETA’ CRISTIANA VECCHIA DI 2027 ANNI
HALLA’ E NATO 500 ANNI DOPO
SONO FIORENTINO, VIVO IN CAMPAGNA DOPO LA PENSIONE
MA MIO FIGLIO NEL CENTRO DI FIRENZE NON ESCE DI NOTTE E MALVOLTIERI DI GIORNO
NON E’ POSSIBILE !!!!!!!!!
Ottimo! Avanti così. Brava. Chi si credono Macron e il.suo amico tedesco per metterti da parte! Forse non hanno ancora capito con chi hanno a che fare.
Sono cero che lei, biondina piena di impegni, non leggerà questa mail. Spero però che qualcuno del suo seguito lo faccia, pure se immagino che non le riferirà nulla: non si disturba il capotreno! L’ho già detto: sono un Ufficiale dell’EI, scrivo e sono persino citato su internet. Ho visitato, più volte, Ucraina e Russia, quindi qualche idea l’ho. E cercherò, sino a che sarà possibile, di diffonderle, sino a che Bruxelles me lo impedirà. Francamente vederla abbracciare Zelensky, bieco e pressino figuro che, certo in cambio di qualcosa, sta distruggendo la sua patria, mi fa orrore. E mi fa orrore che voi dell’UE facciate finta di nulla di fronte alla totale mancanza di democrazia imperante, ormai da anni, in Ucraina! E quella imbecille della Kallas, che voi volete, fa proposte che un bambino capirebbe che sono assurde ed impossibili. Per fortuna che russi ed USA non vi hanno voluto tra i piedi! Forse (forse) con la Cina qualcosa combineranno. Certo non con voi che preferite i cessi d’oro dei ministri ucraini ed i carri armati, alla scuola ed alla sanità. C’è solo da sperare che gente come lei ed i suoi para-alleati di sinistra finiate attaccati ad un lampione!!!
La biondina preferisce argomentare nei social.Questo è il blog dei Brava Giorgia .
I Fratelli di Ucraina prima di tutto. Alla fine della storia verranno a galla anche tutti i possedimenti e conti Offshore pagati da tutti noi.Il 13mo pacchetto di forniture armi approvato (3.5 miliardi).Ultimo pacchetto stimato 800 milioni (tutto secretato).Al comico conviene che la guerra duri,è un business di centinaia di miliardi e non scordiamoci che l’Ucraina era(ed è)considerato lo stato piu’ corrotto al mondo.
La spesa per il riarmo in Italia sta crescendo rapidamente, con cifre che superano i 40 miliardi di euro previsti per il 2027 (un aumento di circa il 50% rispetto ai livelli del 2023). Nel 2026 la spesa militare diretta si attesta intorno a quasi 34 miliardi di euro (circa l’1,46-1,51% del PIL), ma le proiezioni per il 2027 indicano il superamento della soglia dei 40 miliardi di euro.Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 elaborato dal ministero indica complessivamente un finanziamento per 12,3 miliardi di euro per il programma F35.Insomma una marea di miliardi che pagheremo e stiamo già pagando con l’ultima finanziaria ,tagli alle pensioni per i SUPER RICCHI DA 2500 euro mensili col blocco(o quasi) della rivalutazione ,bonus farlocchi .aumento prezzo tabacchi e raffica di tasse nascoste.Mr blablabla Salvini blatera di non essere daccordo sull’invio di armi al comico e poi insieme al compagno di merenghe Giorgietti firma tutto per non perdere la poltrona.
Ma che brava Giorgia !!!Forza Vannacci facci sognare!!