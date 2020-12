Immigrazione, Meloni: Dopo decreti ‘insicurezza’ Pd annuncia che priorità sono ius soli e abolizione reato di immigrazione clandestina. FdI farà le barricate

Dopo aver spalancato i confini dell’Italia con il decreto “insicurezza”, e aver costretto il Parlamento ad occuparsi degli immigrati e non delle famiglie, delle imprese, dei cittadini italiani messi in ginocchio dall’emergenza Covid, il Pd annuncia le prossime priorità del governo Conte: abolizione del reato di immigrazione clandestina e sì allo Ius Soli. Mentre 150mila professionisti sono ancora in attesa dei ristori del governo e 460mila piccole imprese rischiano la chiusura, la sinistra prosegue con il delirio ideologico e nella sua cieca furia immigrazionista. Fratelli d’Italia farà le barricate contro il tentativo di trasformare l’Italia nella sala parto d’Europa e nella destinazione preferita di chiunque voglia arrivare nel vecchio continente illegalmente.

