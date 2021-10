M5s, Meloni: FdI chiede a Conte di chiarire notizie su finanziamento regime di Chavez e prendere distanze da dittatura comunista di Caracas

Apprendiamo dal quotidiano “Il Giornale” che l’ex capo dell’intelligence militare di Chàvez, Hugo Carvajal, avrebbe confermato alla giustizia spagnola il finanziamento ai partiti amici del regime venezuelano in giro per il mondo. Tra questi ci sarebbe anche il M5S. Una notizia diffusa in passato dal quotidiano spagnolo ABC, che aveva parlato di una valigetta con tre milioni e mezzo di euro in contanti inviata da Nicolas Maduro, allora ministro degli Esteri di Chàvez e oggi Presidente del Venezuela, e fatta arrivare a Gianroberto Casaleggio. Fratelli d’Italia chiede ufficialmente al M5S e al suo presidente Giuseppe Conte di chiarire queste notizie e di prendere politicamente le distanze dalla dittatura comunista di Caracas, che sta affamando il suo popolo e costretto milioni di persone a scappare dalla loro Patria.

