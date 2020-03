8 marzo, auguri a tutte le donne, siete la forza di questa nazione

Alle tante donne impegnate nell’emergenza e che da settimane lavorano incessantemente per la salute e la sicurezza di tutti, alle mamme che anche in questa delicata fase riescono al contempo a lavorare e occuparsi dei propri figli, alle nonne sempre presenti e pronte ad aiutare e sostenere la famiglia, alle donne indipendenti che non si arrendono davanti a nulla nonostante le tante difficoltà, alle giovani per cui continuiamo a batterci affinché possano vivere in un’Italia all’altezza dei loro sogni: a voi che siete la forza di questa Nazione, auguri.

Correlati