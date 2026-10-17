Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Bruxelles al Consiglio europeo. Al termine dei lavori ha tenuto un punto stampa. (Foto e Video)

Questa mattina, a margine del Consiglio europeo, il Presidente Meloni, insieme ai Primi Ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Rob Jetten, ha ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri maggiormente interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare alla gestione del fenomeno migratorio.
Ieri, prima dell’avvio dei lavori della prima giornata, il Presidente ha preso parte all’incontro di coordinamento dei 17 Leader “Amici della coesione” organizzato da Italia e Romania in vista del negoziato sul prossimo Bilancio Ue.