Incontro del Presidente Giorgia Meloni con il Presidente della Repubblica del Cile. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi il Presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast.

Nel corso del colloquio, il Presidente Kast ha voluto condividere le principali riforme varate dal suo Governo per migliorare il clima per gli investimenti e rilanciare la crescita. A tal riguardo, i due Presidenti hanno convenuto sulla necessità di rafforzare la collaborazione nel contrasto alle reti criminali transnazionali, responsabili di sottrarre risorse economiche allo sviluppo nazionale.

Alla luce della dinamica particolarmente positiva delle relazioni bilaterali, i due leader hanno concordato di elaborare un Piano d’Azione che individui obiettivi concreti da realizzare in settori strategici quali energia, infrastrutture, minerali critici, difesa e spazio, anche con il coinvolgimento del settore privato.

Il Presidente Meloni ha infine sottolineato i benefici, in termini di investimenti e diversificazione, derivanti da una più stretta collaborazione tra Italia e Cile anche nel quadro dei rapporti tra Unione Europea e America Latina.

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