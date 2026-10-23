Il Presidente Giorgia Meloni apre i lavori dell’ECAD, Incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa mattina ha aperto i lavori dell’Incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD), in corso a San Partrignano.

L’incontro si concluderà nel pomeriggio, alle ore 17, con l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e l’adozione della “Dichiarazione ECAD sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze”.

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