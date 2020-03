Coronavirus, centrodestra chiede in maniera unitaria convocazione immediata ad oltranza del Parlamento e di essere ricevuto dal Presidente Mattarella

Fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus Fratelli d’Italia ha offerto al Governo Conte la sua collaborazione per dare alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori italiani le soluzioni più efficaci per fronteggiare e superare questa gravissima crisi. L’Esecutivo non ha mostrato lo stesso senso di responsabilità ed è spesso prevalsa una dannosa smania di protagonismo. Noi vogliamo dare il nostro contributo: il centrodestra chiede in maniera unitaria la convocazione immediata e ad oltranza del Parlamento per restituirgli la sua centralità costituzionale e di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. Per noi l’Italia viene prima di tutto.

Correlati