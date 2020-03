Coronavirus, Fico non ci interessa essere informati da Conte, noi vogliamo collaborare (video)

Dice il presidente della Camera Fico che il premier Conte ha dato la propria disponibilità per venire in Aula per una informativa. Ma io non voglio essere informata su decreti che Conte non ha scritto: io voglio collaborare, voglio dare il mio contributo di idee e voglio votare le proposte che arrivano in Parlamento. Per questo dico che le Camere devono essere convocate immediatamente e ad oltranza: sono una parlamentare e voglio lavorare, come viene chiesto a tanti italiani in questo momento difficile.





