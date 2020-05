Wojtyla, Meloni: Con le sue parole ha inciso la grande storia e quella di ognuno di noi, lo porteremo sempre nel cuore

“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”. Avevo solo un anno quando Karol Wojtyla ha pronunciato queste parole nell’omelia per l’inizio del suo pontificato. Sono cresciuta con lui: è stato il Papa della mia infanzia, della mia adolescenza e della mia maturità. Giovanni Paolo II ha accompagnato gran parte della mia vita e l’ha illuminata con le sue azioni, i suoi gesti, i suoi discorsi. Indimenticabili gli sguardi, la forza, la dignità anche nella sofferenza e le sue parole, mai scontate e capaci di incidere la storia. Non solo la grande storia, ma quella di ognuna di noi. Anche la mia. E non dimenticherò mai le volte nelle quali ho avuto l’onore di incontrarlo personalmente. Oggi celebriamo i 100 anni dalla sua nascita e sappiamo che stiamo celebrando un santo, ma è anche un po’ come se celebrassimo un padre, un nonno, uno zio. Una persona di famiglia, che ci ha insegnato tanto, che porteremo sempre nel cuore e che ora continua a guidarci dal Cielo.»

Correlati