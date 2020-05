Fase 2, Meloni: Grazie a buongoverno Marsilio regione Abruzzo approva pacchetto aiuti famiglie e imprese di 70 mln a fondo perduto

Orgogliosi del buongoverno di Fratelli d’Italia. Grazie al governatore Marco Marsilio, la Regione Abruzzo ha approvato un pacchetto di norme per aiutare famiglie e imprese colpite dall’emergenza coronavirus. Parliamo di un intervento straordinario di 70 milioni di euro per aiutare i nuclei famigliari a rischio esclusione sociale, far arrivare soldi a fondo perduto alle aziende costrette a chiudere in questi mesi, sostenere gli asili e le materne pubbliche e paritarie, finanziare le borse di studio a tutti gli studenti universitari in graduatoria e aiutare i fuori sede a pagare l’affitto, dare una mano ai Comuni del litorale e montani ad affrontare i costi dell’emergenza. Mentre la sinistra al Governo continua a fare promesse, Fratelli d’Italia passa ai fatti. Avanti così.

