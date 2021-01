Il futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti: le foto e i video dell’evento ECR a Barcellona con Giorgia Meloni e Santiago Abascal

Il presidente di Fratelli d’Italia e di ECR Party, Giorgia Meloni, è intervenuta all’evento organizzato a Barcellona dal presidente di VOX, Santiago Abascal.

“Il futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti”: questo il titolo dell’iniziativa trasmessa in streaming e moderata dall’eurodeputato spagnolo di Vox Jorge Buxadé.

I lavori sono stati divisi in tre blocchi (Patriottismo contro globalismo; Il futuro del patriottismo in Europa; La crisi migratoria) e hanno visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo conservatore: Grover Norquist, presidente di Americans for Tax Reform e membro del Partito Repubblicano; Ted R. Bromund, membro della Heritage Foundation; Mattias Karlsson, esponente dei Democratici Svedesi e presidente del think tank Oikos, e José Antonio Kast, presidente del Partito Repubblicano del Cile. Ad accompagnare Meloni il capodelegazione di FdI in Europa, Carlo Fidanza.

“I movimenti patriottici crescono in tutta Europa, nonostante quello che dice una sinistra disperata che spera sempre di vederci cancellati dalla storia. Lo dimostrano questi appuntamenti, il consenso di FdI in Italia di e VOX in Spagna, la fitta rete di rapporti, anche di progetti comuni, che tra i movimenti conservatori”, lo ha detto il presidente di FdI arrivando a Barcellona.

Il leader dei conservatori ha poi parlato di un’iniziativa per “combattere la deriva liberticida e la censura delle opinioni da parte di società private quotate in borsa e che finanziano alcuni partiti”.

