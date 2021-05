Nelle librerie «Io sono Giorgia», il libro del presidente di Fratelli d’Italia

Da martedì 11 maggio è disponibile in tutte le librerie d’Italia il libro del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il titolo è «Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee» ed è pubblicato dalla casa editrice Rizzoli.

“Ho visto troppa gente parlare di me e delle mie idee per non rendermi conto di quanto io e la mia vita siamo in realtà distanti dal racconto che se ne fa. E ho deciso di aprirmi, di raccontare in prima persona chi sono, in cosa credo, e come sono arrivata fin qui”. In questo libro Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua infanzia e del suo rapporto con la mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l’assenza del padre; della passione viscerale per la politica, che dalla “sua” Garbatella l’ha portata prima al Governo della Nazione come Ministro e poi al vertice di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei; della gioia di essere madre della piccola Ginevra e della storia d’amore con Andrea; dei suoi sogni e del futuro che immagina per l’Italia e per l’Europa. Ma affronta anche, con la schiettezza e la chiarezza che la caratterizzano, temi complessi come la maternità, l’identità e la fede. Un racconto appassionato, scandito nei titoli da quel tormentone nato per essere ironico ma diventato un manifesto identitario. Passato, presente e futuro del leader politico sul quale sono puntati gli occhi di molti, in Italia e non solo.

Il libro è acquistabile in tutte le librerie e su tutte le piattaforme online:

Amazon https://www.amazon.it/Opera-Giorgia-Meloni/dp/8817154687/

Feltrinelli https://www.lafeltrinelli.it/libri/giorgia-meloni/io-sono-giorgia/9788817154680

IBS https://www.ibs.it/io-sono-giorgia-mie-radici-libro-giorgia-meloni/e/9788817154680

Mondadori https://www.mondadoristore.it/Io-sono-Giorgia-Giorgia-Meloni/eai978881715468/

