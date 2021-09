Ast, Meloni: Bene che sia stata garantita italianità azienda, ora necessario realizzare piano strategico nazionale che FdI chiede da tempo

Google+

Instagram Sorry:

- Could not find an access token for giorgiameloni.

Photo Gallery

Leggi Tutto Questo sito si avvale di cookie tecnici e, con il tuo consenso, di cookie di profilazione, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all'uso dei cookie. Per ulteriori informazioni o negare il consenso, consulta la cookie policy. ACCETTO