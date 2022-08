Immigrazione, Meloni: Blocco navale proposto da FdI è attuazione di quanto proposto dall’UE già nel 2017

“UE: Blocco navale in Libia contro le morti in mare”. Questo il titolo scelto dall’Unità il 26 gennaio 2017 per sintetizzare le proposte della Commissione europea per “fermare i flussi migratori”. Il Blocco navale europeo in accordo con le autorità del nord Africa che da anni propone Fratelli d’Italia altro non è che l’attuazione di quanto proposto dall’Unione Europea già nel 2017 e ribadito numerose altre volte. Chi oggi blatera che “il Blocco navale non si può fare perché è un atto di guerra” dimostra la sua totale ignoranza sul tema immigrazione.

