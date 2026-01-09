Conferenza stampa del Presidente Giorgia Meloni (Foto e Video)

Si è tenuta, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione Stampa Parlamentare.
Gen 09
Che fortuna che abbiamo ad avere una donna come Giorgia!!!
Viva Fratelli d’Italia
Ho seguito la conferenza e mi conferma ogni volta che la nostra Presidente (….Giorgia , confidenzialmente) con tutto il governo stia lavorando bene nonostante le 1000 difficoltà ereditato ed intervenute nel frattempo, compresa una opposizione intellettualmente disonesta a tratti vigliacca e dispensatrice d’odio. Nulla di nuovo. Avanti Giorgia!
Fantastica donna. mi piacerebbe parlare con Lei sarà MAI possibile un appuntamento. Condivido il 90% di tutto quello che fa.
Floriana villamaina (3294390390)