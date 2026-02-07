Incontro del Presidente Giorgia Meloni con il Presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Milano il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki.
Il colloquio ha confermato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e la solidità del partenariato tra Roma e Varsavia. Nel corso del confronto, è stata approfondita la cooperazione in ambito economico-commerciale e sono state esplorate le prospettive di un ulteriore rafforzamento della collaborazione nel settore dell’industria della difesa.
Ampio spazio è stato dedicato ai principali dossier internazionali, con particolare riguardo al comune impegno a sostegno del percorso per una pace giusta e duratura per l’Ucraina. È stata inoltre ribadita l’importanza strategica del consolidamento del legame transatlantico, quale pilastro fondamentale per la stabilità e sicurezza nel contesto delle attuali sfide globali.
grazie presidente
Questo abito che indossi anche oggi è davvero di pregio e trovo che ti doni moltissimo. Inoltre la tua presenza gentile ed elegante sostiene la collaborazione con i Paesi filoeuropei portando aria nuova che alimenta gli alveoli dei polmoni del continente per una sintesi più mirata e completa nei dossier strategici, materia che tu, cara Giorgia, gestisci con piena maestria, cosa di cui puoi andare orgogliosa senza falsa modestia. Il brivido che provo nel vederti tanto brava, competente e bella, quanto prodigio del Governo Italiano e stella che brilla nel firmamento degli astri europei, corona il sogno di vedere un’Italia pilastro dell’identità europea e di un’Europa più unita. Termino con una nota estetica, laddove non immaginavo che la Prefettura di Milano contenesse sale esprimenti un fine gusto artistico, tra le quale osservo e ammiro la vera opera d’arte che sei tu.