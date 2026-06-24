Il Presidente Meloni alla terza edizione de “Il giorno de La Verità”. (Foto e Video)

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Brava Giorgia !
C’è poco da commentare, propaganda tanta, fatti un po’ meno. Contrariamente a quello che asseriva prima delle elezioni, ha e sta facendo l’esatto contrario. Nel 2024 il governo ha aumentato l’iva sul gas dal 10 % al 22% proprio per quei cittadini che lo utilizzano per il riscaldamento, una vera vigliacca. La misera diminuzione dell’ irpef , 20 euro per I più fortunati e 2/3 euro per I meno abbienti sono stati fagocitati dell’aumento del carrello della spesa~ il 30%. La burocrazia continua a fare letteralmente schifo incidendo sulle spese statali, giusto per mantenere un coacervo di nullafacenti. La microcriminalità è dilagante in tutte le città e carabinieri e polizia sono messi alla berlina da magistrati compiacenti e migranti e delinquenti che se la ridono. Dulcis in fundo sperperano, soldi nostri, miliardi per i cessi d’oro di Zelensky. Mai più Fratelli d’italia e Giorgia Meloni. Non mi aspettavo un voltafaccia così miserevole.
Ma basta con questo “Brava Giorgia”… cialtroni senza vergogna! Sapete cosa e’ la verita? Ve dico io. All’indomani della firma della tregua von Hamas, Giorgia madre e cristiana pronunciava queste parole “ “Hamas e Israele non firmano la tregua né per gli scioperi generali di Landini, né per Francesca Albanese che sta lì diciamo a insultare la senatrice Segre e né per Greta Thumberg per la Flotilla parliamoci chiaro. Il problema è che c’è una persona che bisogna ringraziare e non è né Greta Thumberg, né Landini e né Francesca Albanese. Si chiama Donald Trump”. Oggi l’Onu accusa il genocidio di bambini palestinesi tutt’ora in atto per stroncare la capacita’ riproduttiva di quel popolo. Si vergogni a vita per quello che ha fatto all’Italia rendendola complice di questa infamita’. E taccia!
Ciao Giorgia, a presto. paolo.
Sempre molto chiara chiarissima, Trump vuole che l’EU si svegli e si unisca senza se e senza ma, non possiamo essere ibridi ne carne ne pesce. non funziona forza Stati Uniti Europei senza paura seguite Giorgia a testa alta con spalle dritte.