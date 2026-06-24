Giu 24

Il Presidente Meloni alla terza edizione de “Il giorno de La Verità”. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Roma alla terza edizione de “Il giorno de La Verità”, con un dialogo con il Direttore del quotidiano, Maurizio Belpietro.

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5 commenti

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    • Raffaele De Palatis il 24 Giugno 2026 alle 11:43
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    Brava Giorgia !

    • Claudio Gattini il 24 Giugno 2026 alle 12:01
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    C’è poco da commentare, propaganda tanta, fatti un po’ meno. Contrariamente a quello che asseriva prima delle elezioni, ha e sta facendo l’esatto contrario. Nel 2024 il governo ha aumentato l’iva sul gas dal 10 % al 22% proprio per quei cittadini che lo utilizzano per il riscaldamento, una vera vigliacca. La misera diminuzione dell’ irpef , 20 euro per I più fortunati e 2/3 euro per I meno abbienti sono stati fagocitati dell’aumento del carrello della spesa~ il 30%. La burocrazia continua a fare letteralmente schifo incidendo sulle spese statali, giusto per mantenere un coacervo di nullafacenti. La microcriminalità è dilagante in tutte le città e carabinieri e polizia sono messi alla berlina da magistrati compiacenti e migranti e delinquenti che se la ridono. Dulcis in fundo sperperano, soldi nostri, miliardi per i cessi d’oro di Zelensky. Mai più Fratelli d’italia e Giorgia Meloni. Non mi aspettavo un voltafaccia così miserevole.

    • ALDO il 24 Giugno 2026 alle 17:27
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    Ma basta con questo “Brava Giorgia”… cialtroni senza vergogna! Sapete cosa e’ la verita? Ve dico io. All’indomani della firma della tregua von Hamas, Giorgia madre e cristiana pronunciava queste parole “ “Hamas e Israele non firmano la tregua né per gli scioperi generali di Landini, né per Francesca Albanese che sta lì diciamo a insultare la senatrice Segre e né per Greta Thumberg per la Flotilla parliamoci chiaro. Il problema è che c’è una persona che bisogna ringraziare e non è né Greta Thumberg, né Landini e né Francesca Albanese. Si chiama Donald Trump”. Oggi l’Onu accusa il genocidio di bambini palestinesi tutt’ora in atto per stroncare la capacita’ riproduttiva di quel popolo. Si vergogni a vita per quello che ha fatto all’Italia rendendola complice di questa infamita’. E taccia!

    • PAOLO BRAGGIO il 24 Giugno 2026 alle 19:46
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    Ciao Giorgia, a presto. paolo.

    • graziella scartoccetti il 25 Giugno 2026 alle 12:26
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    Sempre molto chiara chiarissima, Trump vuole che l’EU si svegli e si unisca senza se e senza ma, non possiamo essere ibridi ne carne ne pesce. non funziona forza Stati Uniti Europei senza paura seguite Giorgia a testa alta con spalle dritte.

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