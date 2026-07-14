Il Presidente Giorgia Meloni a Palermo. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita a Palermo, ha reso omaggio con un mazzo di fiori alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, lungo l’autostrada A29, in prossimità di Capaci, nel luogo della strage del 23 maggio 1992 e, a seguire, ha raggiunto la Prefettura per presiedere la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Successivamente, ha visitato il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ed ha tenuto un intervento alla Cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale furono uccisi Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

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