Partecipazione del Presidente Giorgia Meloni al Vertice NATO 2026. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in Turchia, ad Ankara, per partecipare al Vertice NATO del 7 e 8 luglio. Al suo arrivo, è stata accolta dal Ministro della famiglia e dei servizi sociali della Repubblica di Turchia, Mahinur Özdemir Göktaş, e dall’Ambasciatore d’Italia ad Ankara, Giuseppe Manzo. A seguire il Presidente Meloni ha partecipato, presso il Palazzo Presidenziale, alla cena per i Capi di Stato e di Governo della NATO offerta dal Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, e Consorte.

Nella giornata dell’8 luglio, a margine dei lavori del Vertice, l’incontro con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

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