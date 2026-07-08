Partecipazione del Presidente Giorgia Meloni al Vertice NATO 2026. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in Turchia, ad Ankara, per partecipare al Vertice NATO del 7 e 8 luglio. Al suo arrivo, è stata accolta dal Ministro della famiglia e dei servizi sociali della Repubblica di Turchia, Mahinur Özdemir Göktaş, e dall’Ambasciatore d’Italia ad Ankara, Giuseppe Manzo. A seguire il Presidente Meloni ha partecipato, presso il Palazzo Presidenziale, alla cena per i Capi di Stato e di Governo della NATO offerta dal Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, e Consorte.
Nella giornata dell’8 luglio, a margine dei lavori del Vertice, l’incontro con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.
sei una grande anzi grandissima. ti sei sottratta da discussioni inutili vai dritta al dunque senza distrazioni. impeccabile come sempre nel tuo abbigliamento istituzional-elegantissimo, la più bella la più femminile la più elegante. Vai Giorgia dritta senza paura.
Essere innamorati di Giorgia Meloni vuol dire qualcosa?
Dichiarazione Meloniana al vertice NATO:L’Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l’estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico.Ma che belle parole mentre la mia isola(Sardegna) viene venduta e massacrata dando appalti a imprenditori Brasiliani e sceicchi vari per non parlare di fotovoltaico ed eolico dove imprenditori di mezzo mondo ci sguazzano con appalti milionari.
Et in terra pax hominibus et feminis bonae voluntatis” si promettendo le spese militari al 2.8% del PIL (per ora) ed acquistando armi di tutti i generi dagli USA.Pax facta est ..sembra..col Tycoon che puo’ permettersi di dire qualunque cosa .
Solito incontro col comico Z ed impegno ad oltranza a foraggiarlo.Ci dica Sign.ra Meloni a quanto ammonta la ns quota del nuovo regalo di 70 miliardozzi ai fratelli di ucraina.Fra i 60 di Bruxelles e i 70 Nato chissà che botto ci spetta da pagare.Ci illumini ..pardon..è tutto secretato.
Nel frattempo benzina e gasolio alle stelle nonostante il petrolio a meno di 70 dollari/barile.
Per il resto tutto come alsolito..accoltellamenti vari..strupri..rapine..borseggi e i soliti clandestini liberi di delinquere sapendo di rimanere impuniti.
Brava Giorgia!!!!
Asfodelo Asfodelo, il tuo pessimismo critico, preconcetto ed ideologico mi ricorda molto gli sproloqui di un “pilota di maiali” che si firmava XMAS.
Non c’è solo la “tua” Sardegna ma tutta l’Italia. Perché non vai tu a governare? Sei cosi oculato?
Il XMAS è un buon amico col quale sono in contatto appartenendo entrambi allo stesso Comitato di Futuro Nazionale.Il X non commenta piu’ e i suoi spots ,sempre con un fondo di verità, non certamente sproloqui con insulti ad oltranza da parte tua.
Sei felice con la Meloni? buon x te.Ne vedremo delle belle alle prox elezioni.
Weldone Excellent Work
Mammed al mir….,visto che siamo e sei in ITALIA, parla e scrivi in ITALIANO.
Se non ti va, torna al tuo canile.
Grazie.
Per me Giorgia doveva mandare i cacciamine italiani nello stretto di Hormuz, indipendentemente dalle eventuali polemiche dei bischeri della sinistra. Trump con le sue ripicche e’ come un bambino in ricerca di attenzioni, ma ha ragione
Brava Giorgia !!!
La fortuna di avere un canale che ci permette un dialogo a distanza, e che và più lontano del nostro circoletto di quartiere, ci proietta verso uno scambio di opinioni senza distinzione di età, cultura e posizione sociale. Ci mette in contatto con altre persone, facendoci sentire meno isolati in un contesto sociale in cui ci sentiamo sempre più soli . Detto questo, leggendo i pochi commenti sul vertice Nato appena concluso, non posso non rilevare, con disappunto, che si scrivono commenti che poco hanno a che fare con il tema sul quale si chiede un’ opinione, si approfitta dell’occasione per fare un “potpurri” di argomenti che oramai sentiamo tutti i giorni dalle opposizione al solo scopo di delegittimare l’Azione di Governo. Passi l’ammirazione per Giorgia Meloni e l’ eleganza che si vuole evidenziare della Presidente ( sono ben accette ) , ma non si capisce per quale motivo si deve essere Maleducati, Irrispettosi dell’ altrui opinione e Offensivi verso chi non si conosce. Esorto a fare buon uso di questo e altri canali che ci consentono di avere una voce pubblica. Se non li apprezzate e intendete usarli solo per un becero dissenso, restate pure nella vostra squallida solitudine, che le idiozie non interessano a nessuno e sappiate che nascondervi dietro un NickName, non vi salva dall’ essere considerati Idioti, e non sentitevi offesi, se a causa della vostra stessa ignoranza, sarete ignorati.
Non è mai successo che un nostro Presidente del Consiglio ricevesse tanta Credibilità e Stima da parte dei tanti paesi presenti ad un vertice internazionale. Giorgia Meloni fa scuola per Competenza – Postura – e Caratura Istituzionale. E’ figura attiva nel portare proposte e Visione Politica all’attenzione dei capi di stato europei, i quali apprezzano la Lungimiranza delle idee e la Proiezione Universale del suo pensiero. Ne è dimostrazione i recenti provvedimenti approvati dall’ Unione Europea proposti dal Governo Italiano. La compagine del suo Governo è fiera della guida di Giorgia Meloni e ne completa mirabilmente l’azione. A tutti loro va il mio Omaggio