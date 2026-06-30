Giu 30

“Gli studenti italiani in Europa”, il Presidente Giorgia Meloni interviene alla presentazione del piano del MIM. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento all’evento “Gli studenti italiani in Europa”, dedicato al piano per il potenziamento dell’apprendimento delle lingue, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Condividi

6 commenti

Vai al modulo dei commenti

    • Stefano il 30 Giugno 2026 alle 19:56
    • #
    • Rispondi

    Fate sempre commentare quello che vi pare , fatemi commentare su sicurezza e emigrazione , ne ho diritto vi abbiamo dato il voto per ciò che non avete mantenuto .

      • gustavo il 1 Luglio 2026 alle 19:18
      • #
      • Rispondi

      Puoi commentare anche su queste righe, nessuno te lo vieta.
      In tanti dicono la loro, nel bene e nel male, tutte le opinioni qui sono accolte e lette, anche dai politici. Non sarebbe male se le opinioni dei Patrioti fossero messe in pratica in tempi brevi.
      Ma i ‘miracoli’ li faceva solo la maledetta sinistra.

        • Asfodelo il 1 Luglio 2026 alle 19:49
        • #
        • Rispondi

        Gustavo la maggior parte dei miei commenti non viene pubblicata poichè non sono di quelli del “Brava Giorgia”.
        Sull’argomento direi che è basilare apprendere bene almeno l’inglese soprattutto per coloro ,intendo giovani che valgono,che vogliono lavorare all’estero.Col sistema Italia ci sono poche speranze.Personalmente e ,ormai in pensione,ho lavorato all’estero per 40 anni e di lingue ne parlo 3 con un po’ anche di arabo.
        Fuori dall’argomento..ho sentito che vogliono cambiare l’art.1 della costituzione in”La Repubblica italiana è fondata su Serenalotto ,Gratta e Vinci,Bonus e accise.
        Infatti il PIL Italiano si mantiene dagli incassi del settore dei giochi con oltre 11,5 miliardi di euro annui di gettito erariale. Di questi, il Lotto e i Gratta e Vinci generano la fetta principale degli introiti.Oltre 45 miliardi di euro all’anno dai carburanti (tra accise e IVA) e circa 12-14 miliardi di euro all’anno dai prodotti da fumo.
        Basterebbe che nessuno giocasse o usasse l’auto x una settimana e saremo nella m….

    • PAOLO BRAGGIO il 1 Luglio 2026 alle 06:07
    • #
    • Rispondi

    Ma gli studenti che eta’ hanno?

    • Raffaele De Palatis il 1 Luglio 2026 alle 09:34
    • #
    • Rispondi

    Brava Giorgia !

    • Francesco Principato il 1 Luglio 2026 alle 12:50
    • #
    • Rispondi

    Questo è un provvedimento di grande responsabilità per il futuro dei giovani !!!AVANTI COSÌ ! Complimenti !!!

Rispondi