“Gli studenti italiani in Europa”, il Presidente Giorgia Meloni interviene alla presentazione del piano del MIM. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento all’evento “Gli studenti italiani in Europa”, dedicato al piano per il potenziamento dell’apprendimento delle lingue, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Giu 30
Giu 30
Fate sempre commentare quello che vi pare , fatemi commentare su sicurezza e emigrazione , ne ho diritto vi abbiamo dato il voto per ciò che non avete mantenuto .
Puoi commentare anche su queste righe, nessuno te lo vieta.
In tanti dicono la loro, nel bene e nel male, tutte le opinioni qui sono accolte e lette, anche dai politici. Non sarebbe male se le opinioni dei Patrioti fossero messe in pratica in tempi brevi.
Ma i ‘miracoli’ li faceva solo la maledetta sinistra.
Gustavo la maggior parte dei miei commenti non viene pubblicata poichè non sono di quelli del “Brava Giorgia”.
Sull’argomento direi che è basilare apprendere bene almeno l’inglese soprattutto per coloro ,intendo giovani che valgono,che vogliono lavorare all’estero.Col sistema Italia ci sono poche speranze.Personalmente e ,ormai in pensione,ho lavorato all’estero per 40 anni e di lingue ne parlo 3 con un po’ anche di arabo.
Fuori dall’argomento..ho sentito che vogliono cambiare l’art.1 della costituzione in”La Repubblica italiana è fondata su Serenalotto ,Gratta e Vinci,Bonus e accise.
Infatti il PIL Italiano si mantiene dagli incassi del settore dei giochi con oltre 11,5 miliardi di euro annui di gettito erariale. Di questi, il Lotto e i Gratta e Vinci generano la fetta principale degli introiti.Oltre 45 miliardi di euro all’anno dai carburanti (tra accise e IVA) e circa 12-14 miliardi di euro all’anno dai prodotti da fumo.
Basterebbe che nessuno giocasse o usasse l’auto x una settimana e saremo nella m….
Ma gli studenti che eta’ hanno?
Brava Giorgia !
Questo è un provvedimento di grande responsabilità per il futuro dei giovani !!!AVANTI COSÌ ! Complimenti !!!