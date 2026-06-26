Vertice intergovernativo Italia-Francia. (Foto e Video)

Ad Antibes il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato al Vertice intergovernativo Italia-Francia. Dopo l’arrivo a Nizza, il Presidente Meloni ha visitato il Musée Picasso di Antibes insieme al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. In seguito, ha preso parte ai lavori del Vertice presso Villa Eilenroc.
Dopo la cerimonia di scambio degli accordi, il Presidente Meloni e il Presidente Macron hanno rilasciato le dichiarazioni alla stampa.
sono con te sempre in modo particolare quando dici: parlarsi per capire ad ognuno le ragioni dell’altro.
Picasso e’ sempre Picasso.