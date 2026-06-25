80° anniversario della Vespa. Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi Matteo e Michele Colaninno. (Foto e Video)

Questa mattina il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente Esecutivo e l’Amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Matteo e Michele Colaninno, in occasione dell’80° anniversario del brevetto e dell’inizio della produzione della Vespa. Nella Sala dei Galeoni sono stati esposti tre esemplari storici del 1949, del 1964 e del 1976, oltre ad alcuni mezzi più moderni, di colori diversi, per comporre il Tricolore.

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