80° anniversario della Vespa. Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi Matteo e Michele Colaninno. (Foto e Video)

Questa mattina il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente Esecutivo e l’Amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Matteo e Michele Colaninno, in occasione dell’80° anniversario del brevetto e dell’inizio della produzione della Vespa. Nella Sala dei Galeoni sono stati esposti tre esemplari storici del 1949, del 1964 e del 1976, oltre ad alcuni mezzi più moderni, di colori diversi, per comporre il Tricolore.
Giu 25
C’è poco da commentare , cose che non servono a niente , io non lo votata per queste cose , ma ora non ci casco più niente più voto .
E’ banale, forse, in ‘Vacanze Romane’, eri Tu?