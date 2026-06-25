Giu 25

II Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Berlino alla riunione dei Leader dell’E5. (Foto e Video)

Al termine dei lavori, il Presidente ha rilasciato dichiarazioni alla stampa insieme al Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, al Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, e al Primo Ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk.

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3 commenti

    • Stefano il 25 Giugno 2026 alle 13:50
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    Il mio voto dato a voi
    Non è servito a niente .

    • ALDO il 25 Giugno 2026 alle 14:35
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    Perche’ rimaniamo nella Nato? Mark Rutte afferma che 4/5000 aerei americani sono partiti da basi europee verso l’Iran. Ha detto cioe’ che la Nato ha combattuto una guerra contro l’Iran. Ma il ns art.11 che fine ha fatto? E che figura ci ha fatto il ns governo? E cosa conta il parlamento se viene scavalcato in base alle esigenze di Trump o di Rutte?

    • PAOLO BRAGGIO il 25 Giugno 2026 alle 16:06
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    io l’eutanasia la vieterei!

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