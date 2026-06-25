II Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Berlino alla riunione dei Leader dell’E5. (Foto e Video)

Al termine dei lavori, il Presidente ha rilasciato dichiarazioni alla stampa insieme al Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, al Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, e al Primo Ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk.
Giu 25
Il mio voto dato a voi
Non è servito a niente .
Perche’ rimaniamo nella Nato? Mark Rutte afferma che 4/5000 aerei americani sono partiti da basi europee verso l’Iran. Ha detto cioe’ che la Nato ha combattuto una guerra contro l’Iran. Ma il ns art.11 che fine ha fatto? E che figura ci ha fatto il ns governo? E cosa conta il parlamento se viene scavalcato in base alle esigenze di Trump o di Rutte?
io l’eutanasia la vieterei!