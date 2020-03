Coronavirus, Governo non ha al momento accettato richiesta chiusura di tutte le attività per due settimane

Al tavolo di confronto tra Governo e centrodestra abbiamo chiesto la chiusura di tutte le attività per due settimane. La richiesta non è stata al momento accettata, speriamo non serva in futuro. Abbiamo ribadito anche un’altra questione fondamentale: il Governo deve dire chiaramente che sarà fatto tutto il necessario per garantire la salute di tutti e tutelare ogni singola attività produttiva e ogni singolo posto di lavoro. Continueremo ad agire e a fare le nostre proposte per il bene della Nazione e del nostro popolo.

