Coronavirus, solidarietà a Vespa e redazione ‘porta a porta’, da Rai gravissima decisione e censura servizio pubblico

Poco fa mi è stato comunicato che questa sera ‘Porta a Porta’, trasmissione a cui avrei dovuto partecipare nello spazio dell’intervista politica, non andrà in onda. Rivolgo la mia solidarietà al direttore Bruno Vespa e a tutta la redazione per questa gravissima decisione della Rai, che sceglie di censurare il servizio pubblico in una fase in cui l’informazione dovrebbe invece essere ampia e garantita. Mi chiedo se analoga decisione sarebbe stata presa qualora a essere ospite di Vespa fosse stato un esponente del Governo e non dell’opposizione.

