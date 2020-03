Roma, priorità Raggi non è salute cittadini ma sgomberare Colle Oppio

Secondo voi qual è il primo provvedimento del sindaco Virginia Raggi dopo l’entrata in vigore a Roma delle misure contro il coronavirus? Pensare alla tutela della salute dei romani, garantire la pulizia delle strade o sanificare tutti i luoghi pubblici? Ma assolutamente no: è utilizzare uomini e mezzi del Comune per sgomberare arredi e materiale da Colle Oppio, la storica sede della destra italiana. Qualunque altro sindaco di qualunque altra città del pianeta avrebbe oggi dedicato ogni risorsa a tutelare la salute dei suoi cittadini. Purtroppo le idiozie di un sindaco così inadeguato le vediamo tutti i giorni girando per Roma.

Correlati