Coronavirus, deludente informativa Bonafede, giudicare per direttissima chi ha fomentato rivolta carceri

Deludente l’informativa in Senato di Bonafede sulle violenze e le devastazioni che si sono consumate nelle carceri: il ministro della Giustizia non ha proposta nessuna misura drastica contro chi ha fomentato e preso parte alle rivolte. Sono stati commessi gravissimi reati, ci sono ancora 16 evasi e la legalità non è ancora stata ripristinata. Solo il coraggio e lo straordinario lavoro dei nostri agenti di Polizia Penitenziaria, delle Forze dell’ordine e dell’Esercito hanno evitato il peggio. Fratelli d’Italia chiede ancora una volta che i rivoltosi vengano giudicati per direttissima e che sia applicato alla l’articolo 81 del codice penale che prevede che, in caso di più reati commessi contestualmente, sia applicata la pena più alta aumentata fino al triplo. È il momento in cui lo Stato deve dimostrare con forza che c’è e deve farlo in modo inequivocabile. Non consentiremo che l’emergenza coronavirus diventi il “Luna Park” dei criminali e di chi ha messo a ferro e a fuoco le carceri.

