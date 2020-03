Coronavirus, Meloni: Accreditiamo 1000 euro per mese di marzo su conto corrente di tutti quelli che ne ha bisogno

L’Italia ai tempi del coronavirus funziona così: a quelli che hanno il reddito di cittadinanza mettono i soldi in tasca, a chi fino a ieri lavorava ogni giorno per guadagnarsi da vivere e oggi si trova senza soldi spetta invece l’umiliazione dei buoni spesa. Stiamo vivendo uno shock sociale ed economico mai visto prima, non possiamo permetterci squilibri: nessuno deve rimanere solo, accreditiamo subito 1000€ per il mese di marzo sul conto di tutti quelli che ne hanno bisogno.

Correlati