Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo. E saremo ancora più determinati nell’impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi: far ripartire l’economia e tutelare le imprese e il lavoro.

Correlati