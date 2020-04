In tv Zingaretti dice che è una fake news che il Pd vuole mettere la patrimoniale con la sua proposta di tassare chi ha redditi superiori ad 80.000 euro perché si tratta, per l’appunto, di tassare i redditi e non i patrimoni. È giusto, allora mi correggo: il Pd vuole mettere la “reddimoniale”. Potete chiamarla come volete ma gli italiani hanno capito bene che volete mettere le mani nelle loro tasche.

