Fratelli d’Italia augura buon lavoro a Maurizio Marrone, neo assessore in Regione Piemonte. Competenza, passione e radicamento sul territorio caratterizzano il suo impegno politico e siamo certi che saprà rappresentare un valore aggiunto per la Giunta Cirio e un punto di riferimento per tutti i cittadini piemontesi.

