Fase 2, Meloni: Facciamo ripartire l’Italia tutti insieme, da domani torniamo a sostenere i negozi di vicinato e il made in Italy

Domani molte attività proveranno a ripartire, ad alzare la serranda e a tornare a far rivivere l’Italia dopo il pesantissimo lockdown. C’è chi non ha ricevuto alcun aiuto, chi si è visto chiudere le porte in faccia dalla banca, chi combatte contro l’odioso macigno della burocrazia, chi è inondato da affitti, bollette e cartelle esattoriali, eppure domani proveranno a rialzarsi: i nostri imprenditori sono dei veri eroi. Nessuno al mondo è in grado di eguagliare la loro capacità, la loro creatività e il loro attaccamento alla propria attività, anche per questo il nostro popolo ha sempre vinto le sfide più difficili. L’Italia riparte se riparte il piccolo commercio, chi ama davvero la Patria da domani tornerà a sostenere con ancora più convinzione i negozi di vicinato e il Made in Italy. Facciamo ripartire l’Italia, tutti insieme.

