Secondo la maggioranza, Fratelli d’Italia e tutte le forze di opposizione presentano proposte pretestuose. Bene, consentite agli italiani di sapere come si svolgono le riunioni sul decreto rilancio tra Governo e opposizioni con le dirette streaming. Saranno i cittadini a giudicare chi lavora per il reale rilancio dell’Italia e chi no.

