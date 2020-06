Coronavirus, Meloni: Donne e madri lavoratrici abbandonate in questa emergenza, ma Governo e sinistra litigano su immagine app immuni

Donne e mamme lavoratrici completamente abbandonate dall’inizio di questa emergenza, ma il governo e la sinistra passano il tempo a litigare per sostituire l’immagine (diffusa sempre grazie a loro) di una mamma che culla un bambino per pubblicizzare l’app immuni. Queste sarebbero le grandi conquiste per i diritti delle donne? Senza parole.

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

